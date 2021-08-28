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«Джамаат Аминовка» или дача по шариату: как спецкор КП покупал участок в мусульманском поселке, и что из этого вышло

«Джамаат Аминовка» или дача по шариату: как спецкор КП покупал участок в мусульманском поселке, и что из этого вышло

Спецкор kp.ru Дмитрий Стешин посетил подмосковный поселок для мусульман, чтобы увидеть все своими глазами   Дмитрий СТЕШИН Эта новость вызвала нешуточный скандал в СМИ и социальных сетях: якобы в Подмосковье появился специальный поселок для мусульман.

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