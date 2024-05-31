Юрий Трутнев отметил успехи «ФосАгро» в развитии Арктики

Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе поздравил многотысячный коллектив «ФосАгро» с Днем химика и отметил особые заслуги компании в реализации программы ускоренного развития Арктической зоны.
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