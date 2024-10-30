Россиян с жилищным кредитом освободили от уплаты НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает взявших жилищный кредит россиян до 2025 года от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с материальной выгоды при экономии по процентам, сообщает издание «Лента.
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