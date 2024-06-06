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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зобнин о Станковиче в «Спартаке»: «Топ‑футболист, железно в России его все знают. Добивался успехов в Венгрии и Сербии. Италию опустим. Неудачный опыт»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал назначение специалиста главным тренером в клуб. – Он был топ‑футболистом.

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