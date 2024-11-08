ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Именно это я не упускаю. Только у Вас как-то не очень логично стыкуются концепции: "муж это конкурент за ресурсы" и "..."Отношения с женщ...
  • Владимир Соколов
    вы упускаете из виду, что эмансипированной бабе муж это конкурент за ресурсы)) поэтому он ей нужен только как источни..."Отношения с женщ...
  • Воробей
    Кстати, мало кто знает, но в Библии под термином "сердце" исходно понимали орган познания и понимания. В этом легко у..."Отношения с женщ...

Инцелы: они ненавидят женщин и презирают мужчин. А ещё они убивают. Что нужно знать о движении обиженных на весь мир девственников

Инцелы: они ненавидят женщин и презирают мужчин. А ещё они убивают. Что нужно знать о движении обиженных на весь мир девственников

Помните, как Жириновский в своих предвыборных лозунгах обещал: "Каждой бабе – по мужику"? А сегодня существует целая группа людей, которые настаивают: каждому мужику должна быть предоставлена женщина для любовных утех.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Majesty
Всех этих идио-нарциссов в психушку и на исправительные работы, срочно!))
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх