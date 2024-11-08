Инцелы: они ненавидят женщин и презирают мужчин. А ещё они убивают. Что нужно знать о движении обиженных на весь мир девственников

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

Помните, как Жириновский в своих предвыборных лозунгах обещал: "Каждой бабе – по мужику"? А сегодня существует целая группа людей, которые настаивают: каждому мужику должна быть предоставлена женщина для любовных утех.