Инцелы: они ненавидят женщин и презирают мужчин. А ещё они убивают. Что нужно знать о движении обиженных на весь мир девственников

Помните, как Жириновский в своих предвыборных лозунгах обещал: "Каждой бабе – по мужику"? А сегодня существует целая группа людей, которые настаивают: каждому мужику должна быть предоставлена женщина для любовных утех.
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