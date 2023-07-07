Все волны атак врага отбиты: Обновленная карта военной операции на Украине 7 июля 2023 года Юлия Соколова24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО, и назвал главными целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины.