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Все волны атак врага отбиты: Обновленная карта военной операции на Украине 7 июля 2023 года

Все волны атак врага отбиты: Обновленная карта военной операции на Украине 7 июля 2023 года

Все волны атак врага отбиты: Обновленная карта военной операции на Украине 7 июля 2023 года Юлия Соколова24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО, и назвал главными целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины.

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