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Беззубые спартанцы: в Европе готовятся к вооружённому конфликту с Россией

Беззубые спартанцы: в Европе готовятся к вооружённому конфликту с Россией

Социологические опросы свидетельствуют о нежелании западной молодежи сражаться даже за свои страны Надо готовиться к «агрессии со стороны России» – с таким воинственным заявлением выступил 6 ноября перед депутатами Европарламента кандидат на пост еврокомиссара по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
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15 час.
vitaly yanushkevich
Как этот придурок будет готовиться? Ещё пару квадрокоптера купит?
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7 час.
Alex Nемо
То есть одного Ахмата достаточно чтобы из них удобрения сделать...
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7 час.

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