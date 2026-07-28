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Иркутск Сегодня

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Студенты Иркутского гидрометеорологического техникума выбрали службу в войсках беспилотных систем

В первом полугодии 2026 года семь учащихся Иркутского гидрометеорологического техникума (ИГМТ) заключили контракты с Министерством обороны Российской Федерации для службы в подразделениях, эксплуатирующих беспилотные авиационные системы.

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