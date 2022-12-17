PRIMPRESS.RU

125 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Была больная на голову. Как она получила права?Злостная нарушите...
  • rafael yulaev
    👍По 10 000 рублей ...
  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    Как всегда один обман...в начале, что дадут всем, а в завершение...почти никто не получит. Вам не стыдно такое печата...По 10 000 рублей ...

Приморцам напомнили правила безопасности при пожаре в автобусе

Приморцам напомнили правила безопасности при пожаре в автобусе

Если произошло возгорание в автобусе, то следует соблюдать несколько правил, сообщает PRIMPRESS. - Не паникуйте - Позвоните в дежурную службу МЧС России по телефону: «101» - Незамедлительно сообщите о пожаре водителю и пассажирам - Попробуйте открыть двери с помощью аварийных кнопок - Для тушения пожара используйте огнетушитель - При необходимости используйте для эвакуации аварийные люки в крыше и выходы через боковые стекла - Если нужно, выбейте стёкла специальными молотками или твёрдыми предметами - В транспорте обычно имеются материалы, выделяющие при горении ядовитые вещества, поэтому быстро покиньте салон, закройте рот и нос платком или рукой - Выбиравшись из салона, отойдите на безопасное расстояние - Окажите помощь пострадавшим .

Вернуться к статье

Картина дня

наверх