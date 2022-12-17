Приморцам напомнили правила безопасности при пожаре в автобусе

Если произошло возгорание в автобусе, то следует соблюдать несколько правил, сообщает PRIMPRESS. - Не паникуйте - Позвоните в дежурную службу МЧС России по телефону: «101» - Незамедлительно сообщите о пожаре водителю и пассажирам - Попробуйте открыть двери с помощью аварийных кнопок - Для тушения пожара используйте огнетушитель - При необходимости используйте для эвакуации аварийные люки в крыше и выходы через боковые стекла - Если нужно, выбейте стёкла специальными молотками или твёрдыми предметами - В транспорте обычно имеются материалы, выделяющие при горении ядовитые вещества, поэтому быстро покиньте салон, закройте рот и нос платком или рукой - Выбиравшись из салона, отойдите на безопасное расстояние - Окажите помощь пострадавшим .