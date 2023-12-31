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Китай

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Си Цзиньпин встретился с представителями китайских медбригад на мероприятии, посвященном 60-летию отправки первой международной медбригады из Китая

Пекин, 29 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу встретился с представителями китайских медбригад, принявшими участие в мероприятии, посвященном 60-летию отправки первой международной медбригады из Китая.

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