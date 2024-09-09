В России придумали, как ускорить обучение ИИ в 15−20 раз

Российские ученые придумали способ ускорения обучения нейросетей в 15-20 раз. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies), эксперты разработали автоматический механизм…Российские ученые придумали способ ускорения обучения нейросетей в 15-20 раз.