В России придумали, как ускорить обучение ИИ в 15−20 раз

Российские ученые придумали способ ускорения обучения нейросетей в 15-20 раз. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies), эксперты разработали автоматический механизм…Российские ученые придумали способ ускорения обучения нейросетей в 15-20 раз.
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