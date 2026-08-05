Медвежий угол
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Медвежий угол

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Таджики-уголовники ушли на СВО, чтобы сбежать. Они ошиблись с планом

Таджики-уголовники ушли на СВО, чтобы сбежать. Они ошиблись с планом

В Саратове поймали таджиков-наркоторговцев, которые подписали контракт с Минобороны с целью бегства с СВО на родину.

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Комментарии
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Виктор Борисов
Медведев Вл Ник
Государство медленно рушится
Уже    не  медленно
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1 м.
Игорь Ишмухаметов
В Вагнере их бы к стенке!
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1 м.
ВИ
Виктор Исаев
Tigra07
Ну почему же сразу &amp;quot;дебилом&amp;quot;? Обычный бизнесмен. В современном мире таких масса и они составляют большинство &amp;quot;слуг народа&amp;quot;.
Согласен. Предателей среди элиты не меренно
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1 м.