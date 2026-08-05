В Саратове поймали таджиков-наркоторговцев, которые подписали контракт с Минобороны с целью бегства с СВО на родину.
Таджики-уголовники ушли на СВО, чтобы сбежать. Они ошиблись с планом
Комментарии
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Виктор Борисов
Медведев Вл Ник
Государство медленно рушится
Уже не медленно
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1 м.
Игорь Ишмухаметов
В Вагнере их бы к стенке!
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1 м.
ВИ
Виктор Исаев
Tigra07
Ну почему же сразу &quot;дебилом&quot;? Обычный бизнесмен. В современном мире таких масса и они составляют большинство &quot;слуг народа&quot;.
Согласен. Предателей среди элиты не меренно
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1 м.
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