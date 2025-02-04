"Эвакуации раненных и двухсотых у них уже практически нет": Свежие сводки с фронтов СВО

Котенок рассказал об актуальной ситуации в зоне спецоперации и том, как ведёт себя противникВоенкор Юрий Котенок поделился в своём телеграм-канале сведениями, что русская армия расширила площадь контролируемых территории у окраины Константинополя.
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