Глава Ямала поблагодарил наставников синхронисток турнира шоу-программ России

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поблагодарил тренеров, наставников и родителей спортсменов за вклад в воспитание детей, которые выступили на финальных соревнованиях турнира «Шоу-программа по синхронному катанию на коньках» и Кубке Арктики.