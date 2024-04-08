Глава Ямала поблагодарил наставников синхронисток турнира шоу-программ России

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поблагодарил тренеров, наставников и родителей спортсменов за вклад в воспитание детей, которые выступили на финальных соревнованиях турнира «Шоу-программа по синхронному катанию на коньках» и Кубке Арктики.
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