«Никому не желаю», — друг Лолиты о том, что случилось с певицей на фоне бойкота

Теперь, когда «голая вечеринка» Насти Ивлеевой окончательно изменила мнения людей о происходящем и разделила публику на 2 лагеря (кто-то продолжает любить приглашенных на тусовку артистов и считает, что все наказания и порицания были незаслуженными, а кто-то категорически против нахождения этих персон на территории России), знаменитостям приходится привыкать к новым реалиям и, в первую очередь, к отмене концертов.