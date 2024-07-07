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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сюжетный трейлер Metaphor: ReFantazio — ролевой игры от разработчиков Persona Издательст...

Сюжетный трейлер Metaphor: ReFantazio — ролевой игры от разработчиков Persona Издательст...

Сюжетный трейлер Metaphor: ReFantazio — ролевой игры от разработчиков PersonaИздательство Atlus и разработчики из принадлежащей ему Studio Zero провели очередную трансляцию Atlus Exclusive, посвящённую фэнтезийной ролевой игре Metaphor: ReFantazio.

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