Сюжетный трейлер Metaphor: ReFantazio — ролевой игры от разработчиков Persona Издательст...

Сюжетный трейлер Metaphor: ReFantazio — ролевой игры от разработчиков PersonaИздательство Atlus и разработчики из принадлежащей ему Studio Zero провели очередную трансляцию Atlus Exclusive, посвящённую фэнтезийной ролевой игре Metaphor: ReFantazio.
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