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Не ждите весеннего обострения, радуйте окружающих уже сейчас!

Не ждите весеннего обострения, радуйте окружающих уже сейчас!

В тюрьме. - Ты за что сидишь? - За взятку. - Хм… А бесплатно сесть не пробовал? Разговаривают два гангстера-Вчера на разборку с неграми ходили.

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Комментарии
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mvilorich Vilin
Парень с девушкой собираются прыгать с самолета с парашютами. Она подошла к открытой двери, посмотрела вниз и сказала, - Я не буду прыгать, у меня клаустрофобия! - Что ты, дорогая, клаустрофобия это боязнь замкнутого пространства, а здесь простор!!! - Да я про гроб, твою мать!!! Про гроб!!!
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