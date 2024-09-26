Работа расчёта гаубицы «Мста-Б» в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов Помощник президента России Алексей Дюмин заявил, что Курская область будет освобождена от украинских войск в ближайшее время, подчеркнув решительные действия российских военных и наличие плана Генштаба для проведения операции.
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