Работа расчёта гаубицы «Мста-Б» в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов Помощник президента России Алексей Дюмин заявил, что Курская область будет освобождена от украинских войск в ближайшее время, подчеркнув решительные действия российских военных и наличие плана Генштаба для проведения операции.