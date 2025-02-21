В Дагестане 14 населенных пунктов остались без дорожного сообщения из-за лавины

В Дагестане лавина сошла на 18 км автодороги «Тлярата-Камелюх».<strong>В Дагестане из-за схода лавины на дорогу временно приостановлено автомобильное сообщение между 14 населенными пунктами, <a href="https://t.
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