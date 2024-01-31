«ДБ @» Байдена

Юрий Ильинов

Социологи ВШЭ составили портрет сверхбогатых россиян Типичными миллиардерами в России на протяжении последних 20 лет являются мужчины с высшим столичным образованием из хороших семей и накопившие состояние в ТЭК, финансах и промышленности. Портрет составлен социологами НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) в статье «Сверхбогатые в России: состав и динамика группы». По мнению ученых, исследовавших биографии российских миллиардеров из списка Forbes в 2004—2021 гг., список 200 богатейших россиян ежегодно обновляется менее чем на 10%. На долю новичков приходится всего 3%. Но динамика последних лет показывает, что в число богатых людей вскоре начнут стабильнее попадать женщины и IT-бизнесмены. Эксперты выяснили, что низкая обновляемость списка богатейших россиян приводит к тому, что эта группа в целом «стареет». Если в 2011 г. средний возраст ее представителей составлял 50 лет, то в 2021 г. — уже 58 лет. 90% из них имеют высшее образование, а около 25% получили вторую «“вышку” или ученую степень. Большая часть богатейших россиян получила естественно-научную специальность. Социологи ВШЭ изучили информацию о 379 миллиардерах. С 2004 г. по 2011 г. в список входили 100 человек. В следующее десятилетие выборка была расширена до 200 богатых россиян, чье состояние оценивается от нескольких сотен миллионов до десятков миллиардов долларов. При этом эксперты считают, что группа сверхбогатых россиян остается «слабо изученной». 1 декабря 2023 г. агентство Bloomberg выяснило, что общее состояние богатейших россиян с начала года выросло почти на $38,6 млрд. Наиболее удачно финансовое положение среди российских бизнесменов удалось улучшить основателю «Лукойла» Вагиту Алекперову и сооснователю компаний «Еврохим» и СУЭК Андрею Мельниченко. Данные представлены в опубликованном агентством «Индексе миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index). Рейтинг составляется, в том числе, на основе стоимости акций компаний, которые принадлежат бизнесменам. В рейтинг попали 25 россиян. Среди них оказались также бывший гендиректор «Лукойла» Леонид Федун (+ $3,89 млрд), владелец «НЛМК» Владимир Лисин (+ $3,07 млрд), владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко (+ $ 2,69 млрд) и другие.