Салах повторил рекорд АПЛ по голам (16) в гостях за сезон. Он сравнялся с Кейном и Филлипсом

Вингер «Ливерпуля» сравнялся с Харри Кейном (экс-«Тоттенхэм») и Кевином Филлипсом (экс-«Сандерленд»), у которых было столько же мячей на выезде в чемпионатах Англии-2022/23 и 1999/2000 соответственно.