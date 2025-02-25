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Петербургский дневник

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Молодежное крыло петербургского «Народного фронта» проводит профориентационные мероприятия для студентов

Молодежное крыло петербургского «Народного фронта» проводит профориентационные мероприятия для студентов

Ребятам рассказывают об имеющихся вакансиях на предприятиях Недавно в Санкт-Петербургском Техническом колледже управления и коммерции состоялась встреча, посвященная профессиональной ориентации, на которой студенты ознакомились с рабочими специальностями и возможностями трудоустройства.

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