Молодежное крыло петербургского «Народного фронта» проводит профориентационные мероприятия для студентов

Ребятам рассказывают об имеющихся вакансиях на предприятиях Недавно в Санкт-Петербургском Техническом колледже управления и коммерции состоялась встреча, посвященная профессиональной ориентации, на которой студенты ознакомились с рабочими специальностями и возможностями трудоустройства.