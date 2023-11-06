Chery Little Ant New Edition – мини-электромобиль – представлен в Китае

28 октября компания Chery New Energy начала продажи в Китае двух новых моделей двухдверного мини-электромобиля Little Ant под названием New Edition, ценовой диапазон которых составляет 77 900 – 82 900 юаней (10 600 – 11 300 долл.
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