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Роскошный Li L9 Livis официально приехал в Россию. 571 л.с., 1370 км на баке бензина, сервисы «Яндекса» и гарантия 3 года — от 12,7 млн рублей

Роскошный Li L9 Livis официально приехал в Россию. 571 л.с., 1370 км на баке бензина, сервисы «Яндекса» и гарантия 3 года — от 12,7 млн рублей

Зарядный разъем CCS2 В Россию приехал Li L9 Livis — полноразмерный флагманский кроссовер Li Auto нового поколения.

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