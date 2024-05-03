Одесса ждет от России справедливости за 2 мая

Виновные в трагедии 2 мая в Одессе до сих пор не понесли наказание @ Боровский Андрей/ТАСС Tекст: Андрей Резчиков Десять лет назад столкновения между противниками и сторонниками Евромайдана привели к одной из самых трагических страниц в современной истории – пожару в одесском Доме профсоюзов.