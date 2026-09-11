Экономический диктант пройдет по всей России при поддержке Фонда Юрия Лужкова

В 2026 году общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» состоится 14 октября – диктант пройдет в единый день во всех субъектах Российской Федерации и за рубежом уже в десятый раз.
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