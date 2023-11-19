В Москве призвали использовать пленных ВСУшников на восстановлении пострадавших регионов

А может быть создать военный полк по освобождению Украины от бандеровцев? Это для начала а затем и армию.

Хамдан Джабер

В подтверждение Ваших слов: ещё задолго до войны, о которой никто не помышлял (кроме пиндосов, конечно), бывший директор донецкого завода Nord, по производству холодильной аппаратуры, решил создать сеть ремонтных мастерских по всей Украине для ремонта холодильной аппаратуры этой марки. С этой целью он открыл что-то типа ПТУ, в т.ч. и на западэнщине. Но этот проект с треском провалился. Вернувшиеся оттуда наши специалисты констатировали, что они необучаемые! Тупые, ленивые и злобно-хитрые. Как раз то, о чём Вы поведали.