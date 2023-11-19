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В Москве призвали использовать пленных ВСУшников на восстановлении пострадавших регионов

В Москве призвали использовать пленных ВСУшников на восстановлении пострадавших регионов

Политнавигатор Нет никаких международных законов и правил, которые запрещали бы использовать пленных бандеровцев на общественно полезных работах.

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Комментарии
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Александр
Правильная мысль! пусть жратву и содержание отрабатывают!
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1 час.
Николай Власов
А может быть создать военный полк по освобождению Украины от бандеровцев? Это для начала а затем и армию.
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1 час.
Хамдан Джабер
В подтверждение Ваших слов: ещё задолго до войны, о которой никто не помышлял (кроме пиндосов, конечно), бывший директор донецкого завода Nord, по производству холодильной аппаратуры, решил создать сеть ремонтных мастерских по всей Украине для ремонта холодильной аппаратуры этой марки. С этой целью он открыл что-то типа ПТУ, в т.ч. и на западэнщине. Но этот проект с треском провалился. Вернувшиеся оттуда наши специалисты констатировали, что они необучаемые! Тупые, ленивые и злобно-хитрые. Как раз то, о чём Вы поведали.
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1 час.

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