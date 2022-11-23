Крымское информационное агентство

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Крымчанин продал чужой автомобиль за 450 тысяч рублей

Крымчанин продал чужой автомобиль за 450 тысяч рублей

За помощью к правоохранителям обратился 51-летний житель Симферопольского района, который рассказал о том, как ещё в 2018 году он по устной договорённости передал свой автомобиль Volkswagen Polo знакомому, который занимается арендой транспорта.

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