Крымчанин продал чужой автомобиль за 450 тысяч рублей

За помощью к правоохранителям обратился 51-летний житель Симферопольского района, который рассказал о том, как ещё в 2018 году он по устной договорённости передал свой автомобиль Volkswagen Polo знакомому, который занимается арендой транспорта.
За помощью к правоохранителям обратился 51-летний житель Симферопольского района, который рассказал о том, как ещё в 2018 году он по устной договорённости передал свой автомобиль Volkswagen Polo знакомому, который занимается арендой транспорта.
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