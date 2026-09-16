Польша записывает беженцев из Украинцы в «туристы»? Адвокат Роман Иванов отвечает

Почему украинцев всё чаще регистрируют как туристов при въезде в Польшу? Как цель въезда влияет на право на временную защиту? Что делать, если пограничник ошибся с классификацией? И куда обращаться, если отказали в PESEL UKR? Адвокат Роман Иванов в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.
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