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Де Поль об 1:0 с Бразилией: «Аргентина – лучшая сборная мира. Снова показали, что у нас большие яйца»

Де Поль об 1:0 с Бразилией: «Аргентина – лучшая сборная мира. Снова показали, что у нас большие яйца»

«Очень счастлив, мы снова написали историю. Мы хотели стать первыми, кто обыграет Бразилию здесь. Учитывая то, что случилось до свистка, мы разозлились еще сильнее.

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