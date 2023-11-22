Де Поль об 1:0 с Бразилией: «Аргентина – лучшая сборная мира. Снова показали, что у нас большие яйца»

«Очень счастлив, мы снова написали историю. Мы хотели стать первыми, кто обыграет Бразилию здесь. Учитывая то, что случилось до свистка, мы разозлились еще сильнее.
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