Сведения о владельцах криптовалют передадут правоохранителям

Криптобиржи в России обяжут получать лицензию и хранить все сведения о владельцах криптовалют не менее пяти лет с обязательной их выдачей правоохранительным и другим государственным органам по запросу, пишет Парламентская Газета.
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