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НБА. 38+9+6 от Янниса помогли «Милуоки» обыграть «Кливленд», «Денвер» в гостях взял верх над «Клипперс» и другие результаты

В пятницу, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА проходят 14 матчей. «Милуоки» Янниса (38 очков, 9 подборов, 6 передач) прервал серию из четырех побед «Кливленда».

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