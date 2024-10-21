ДТП с фурой на Московском шоссе не повлияло на движение поездов

Ведут работы по устранению повреждений Сегодня в Петербурге в 10:05 на виадуке на Московском шоссе, над железнодорожным участком Среднерогатская-Шушары, произошло ДТП, в результате которого кабина грузового автомобиля упала с дорожного полотна на контактную сеть железной дороги.