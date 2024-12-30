Справедливый скандалист и жесткий мастер: царю балета Николаю Цискаридзе — 51

31 декабря легенда российского балета Николай Цискаридзе празднует 51 год. Его имя уже давно вписано в одну строку с именами величайших театральных звезд: Галиной Улановой, Марисом Лиепой, Майей Плисецкой и другими.
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