Ростех представит на Positive Hack Days Fest «цифрового» помощника с ИИ для борьбы с хакерами

Фото: оргкомитет фестиваля Positive Hack Days Входящая в Госкорпорацию Ростех компания «РТ-Информационная безопасность» представит на фестивале Positive Hack Days Fest 2025 экосистему программных продуктов для кибербезопасности RT Protect.
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