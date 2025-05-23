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Историческая реконструкция открытия метрополитена

Историческая реконструкция открытия метрополитена

Мероприятие состоялось 15 мая на станции метро «Сокольники». Для горожан подготовили иммерсивные представления с участием актеров, тематическую выставку «Тоннель времени», концерт, традиционные угощения и памятные сувениры.

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