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Россия запросила заседание СБ ООН на фоне «угроз» со стороны Европы

Россия запросила заседание СБ ООН на фоне «угроз» со стороны Европы

Предполагается, что заседание состоится в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 мск) 30 мая.фото: wikipedia.org/Patrick GrubanМосква запросила заседание Совбеза ООН из-за попыток Евросоюза помешать мирному урегулированию конфликта на Украине.

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