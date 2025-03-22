Bloomberg: Байден тайно разрешал Chevron обходить санкции

AP/TASS Бывший американский президент США Джо Байден тайно разрешал компании Chevron выплачивать сотни миллионов долларов венесуэльскому правительству, не смотря на санкции, согласно которым такие платежи осуществлять было нельзя, пишет издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники.