В Калуге будут лишать прав за попытки скрыть номера автомобилей

Водителей, использующих устройства для скрытия номерных знаков, теперь будут лишать прав. Согласно новой норме, управление автомобилем с номерными знаками, оснащенными приборами для их скрытия или искажения, грозит водителям лишением правВодителей, использующих устройства для скрытия номерных знаков, теперь будут лишать прав.