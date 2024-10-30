В Калуге будут лишать прав за попытки скрыть номера автомобилей

Водителей, использующих устройства для скрытия номерных знаков, теперь будут лишать прав. Согласно новой норме, управление автомобилем с номерными знаками, оснащенными приборами для их скрытия или искажения, грозит водителям лишением правВодителей, использующих устройства для скрытия номерных знаков, теперь будут лишать прав.
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