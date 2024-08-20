В Хабаровске за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации полицейские привлекли к административной ответственности местного жителя

Установлено, что 43-летний житель одного из сел Хабаровского района на входе административного здания разместил фрагмент бумажного баннера, дискредитирующий проводимую Вооруженными Силами Российской Федерации специальную военную операцию.
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