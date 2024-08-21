Камала Харрис «никогда не будет кланяться» Путину, — Джо Байден Ирэн ОрлонскаяВице-президент США Камала Харрис, которая претендует на пост президента, заявила, что в случае своей победы «никогда не склонится» перед российским президентом.
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