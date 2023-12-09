Аршавин заявил о желании пробить буллит на Матче звёзд КХЛ

Мероприятие пройдёт 9—10 декабря на новой «СКА Арене» в Петербурге. Эк-игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, как оказался в команде с Александром Радуловым на предстоящем Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги.
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