В Иванове полицейские задержали подозреваемого в разбое

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району города Иваново за помощью обратилась 44-летняя жительница областного центра, которая рассказала полицейским о том, что у нее открыто похитили мобильный телефон.
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