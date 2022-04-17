Друзья

10 421 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Ну, вот не вызывает у меня доверия эта популярная мистическая, по сути, точка зрения на события 1941-1942 и 1991-2000...Для того чтобы ду...
  • Юрий Ильинов
    РАЗГОВОР С БОГОМ Я попросил Бога наказать моего врага — и Бог сказал мне: - Нет. Ему суждено стать твоим лучшим друг...Кинофанфик по "Ве...
  • Юрий Ильинов
    Вопрос – ответ №52.Гороскоп на 16 ап...

Спаси и сохрани: как в кризис сохранить и приумножить средства

Спаси и сохрани: как в кризис сохранить и приумножить средства

www.popmech   Спаси и сохрани: как в кризис сохранить и приумножить средства Хранение денег в банке — в той, которая стеклянная, — занятие крайне глупое хотя бы потому, что ежегодно сумма будет уменьшаться как минимум на размер фактической инфляции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх