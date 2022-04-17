www.popmech Спаси и сохрани: как в кризис сохранить и приумножить средства Хранение денег в банке — в той, которая стеклянная, — занятие крайне глупое хотя бы потому, что ежегодно сумма будет уменьшаться как минимум на размер фактической инфляции.