С Фукусимы в океан сбросили очередную партию радиоактивной воды

Оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» кломпания ТЕРСО завершила в понедельник десятый с августа прошлого года и шестой с начала этого финансового года (1 апреля 2024 – 31 марта 2025) сброс слаборадиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан, сообщило агентство Киодо.