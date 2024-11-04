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С Фукусимы в океан сбросили очередную партию радиоактивной воды

С Фукусимы в океан сбросили очередную партию радиоактивной воды

Оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» кломпания ТЕРСО завершила в понедельник десятый с августа прошлого года и шестой с начала этого финансового года (1 апреля 2024 – 31 марта 2025) сброс слаборадиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан, сообщило агентство Киодо.

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