В Отрадном прошёл комиссионный обход территории

Глава управы Отрадного Павел Литовченко, глава муниципального округа Отрадное Валентин Андросов, депутаты МО Отрадное Егор Коробейников, Наталия Югай и Дмитрий Григорьев провели комиссионный обход территории.
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