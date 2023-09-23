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13 097 зрителей пришли на выставочный матч «Аризоны» и «Лос-Анджелеса» в Австралии. Кули принес победу «Койотис», забив в падении после спинорамы

13 097 зрителей пришли на выставочный матч «Аризоны» и «Лос-Анджелеса» в Австралии. Кули принес победу «Койотис», забив в падении после спинорамы

Команды НХЛ впервые провели выставочный матч в Австралии в рамках NHL Global Series.  Игра состоялась на Rod Laver Arena – стадионе, на котором проходит теннисный турнир «Большого шлема» Australian Open.

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