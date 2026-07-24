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Курские новости

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Прокурор проверил капремонт школы в Касторенском районе

Прокурор проверил капремонт школы в Касторенском районе

Капитальный ремонт здания школы в Касторенском районе проверил прокурор Александр Микитухо, особое внимание уделив эффективному использованию бюджетных средств и готовности объекта к новому учебному году.

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