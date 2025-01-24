В России снова горят предприятия после налета украинских дронов

Минувшей ночью украинские дроны массово атаковали территорию Российской Федерации. По информации Минобороны РФ, «перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат» в 14 регионах, включая столицу Москву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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