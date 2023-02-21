Театр абсурда

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Что им там всем в кулуарах Мюнхенской конференции наливали?

Что им там всем в кулуарах Мюнхенской конференции наливали?

Анналена "360 градусов", поездка Байдена в Польшу, наезды Блинкена на Китай и желание Борреля переписать устав ООН В последние дни многие события посыпались на наши головы как из дырявого политического калейдоскопа и сплелись в причудливую ленту.

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